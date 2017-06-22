У Дніпрі позначать місця концентрації ДТП

У Дніпрі встановлять нові дорожні знаки в місцях концентрації ДТП, повідомив лейтенант поліції сектору безпеки дорожнього руху патрульної поліції Дніпра Ігор Яворський, передає "Днепр вечерний".

Читайте такожСтало відомо, коли в Дніпрі почнуть ремонт центрального проспекту"На заміну знаку 1.39 «Аварійно небезпечна ділянка» прийшов новий знак 1.41« Місце концентрації ДТП», який внесений в державні стандарти ДСТУ в 2014 році. Це червоний трикутник з чорною крапкою всередині. У разі встановлення знака в місцях або на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод в залежності від виду небезпеки разом зі знаком обов'язково встановлюються таблички. Водієві, який побачив цей знак, необхідно знизити швидкість і не робити небезпечних маневрів ", - повідомив Ігор Яворський.

Він підкреслив також, що в Дніпрі визначено 25 місць концентрації ДТП. Найголовнішим вважається Центральний міст. Спільно з комунальним підприємством «Дорсервіс» патрульна поліція буде обстежувати ці місця на предмет встановлення нових знаків разом з табличками.