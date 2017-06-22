У Дніпрі відбулися антитерористичні навчання силових відомств

13:32, 22 червня 2017
Суспільство
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СБУ спільно з Нацгвардією і навіть чиновниками звільняли заручників, брали терористів в облогу і шукали міни.

Ілюстрація REUTERS

СБУ спільно з Нацгвардією і навіть чиновниками звільняли заручників, брали терористів в облогу і шукали міни. Знешкодили одночасно дві диверсійні групи. За легендою, одна з них збиралася замінувати військову частину, поліція взяла її в облогу при спробі прорватися крізь оточення.

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Друга група диверсантів захопила заручників на теплоелектростанції. Терористів зупинили швидко і без шкоди для людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб показав масштабні навчання ВДВ.

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Теги: #антитерористичні навчання#навчання у Дніпрі