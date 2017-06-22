Київ отримав статус одного з найдешевших міст світу для туристів

Київ потрапив у топ-50 рейтингу найдешевших міст світу для відпочинку іноземних туристів. У рейтингу враховувалася вартість проживання для іноземців у різних містах світу.

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Рейтинг вартості проживання для іноземців у різних містах світу складений Mercer.

Усього в список потрапили 209 міст світу. Серед них Київ зайняв 163-е місце.

Місця в рейтингу зазначаються від найдорожчого до найдешевшого міста. Таким чином Київ став сорок шостим з найдешевших міст у світі.

У списку найдешевших перше місце зайняв Туніс, а в десятку увійшли Бішкек (Киргизія), Скоп'є (Македонія), Віндхук (Намібія), Блантайр (Малаві) Тбілісі (Грузія), Монтеррей (Мексика), Сараєво (Боснія і Герцеговина), Карачі (Пакистан), Мінськ (Білорусь).

При цьому найдорожчою для іноземців виявилася столиця Анголи Луанда, а також Гонконг, Токіо, Цюріх і Сінгапур.