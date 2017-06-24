В ГПУ оприлюднили ще одне відео з Гужвою

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила ще одне відео зустрічі головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви зі співрозмовником щодо непублікації компрометуючих матеріалів проти нардепів.

Також на запису видно, як він на початку розмови кладе на сусідній стілець сумку.

Читайте такожГенпрокуратура опублікувала оперативне відео у справі Гужви"У попередніх відео хтось не впізнавав головного фігуранта кримінального провадження про вимагання хабаря. На цьому ж відео і відповідь - чия то жіноча сумочка на стільці", - написала Сарган.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тис. грн.

Гужва був затриманий увечері 22 червня після обшуків в редакції видання «Страна.ua». Проти Гужви відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання"). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька $20 тис. Після отримання половини суми Гужву було затримано.

Суд обрав Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Гужва назвав сфабрикованими висунуті йому обвинувачення у вимаганні коштів, заявивши, що влада хоче знищити інтернет-газету «Страна.ua» і посадити його до в'язниці.