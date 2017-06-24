Суд обрав спільнику Гужви запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту Антону Філіпковському, який спільно з головним редактором видання «Страна.ua» Ігорем Гужвою підозрюється у вимаганні коштів. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя.

Читайте такожПідозрюваного у вимаганні Гужву доставили в суд, йому загрожує до 10 років в’язниці"Зобов'язати Філіпковського Антона Олексійовича не залишати місця проживання за адресою: місто Харків, вулиця Академіка Павлова... цілодобово, починаючи з 24 червня 2017 року", - сказав суддя.

Він додав, що це зобов'язання обирається терміном на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні суду прокурор Олена Ковальчук заявила, що Філіпковський співпрацює зі слідством.

Ковальчук додала, що саме Філіпковський спільно з Гужвою вимагав кошти від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька.

Гужву було затримано ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Його підозрюють у вимаганні та отриманні $10 тис. за відмову від публікації компромату. Проти Гужви відкрито провадження за ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання").