Гужву відправили в тимчасовий ізолятор

Головного редактора інтернет-газети "Страна.иа" Ігоря Гужву щойно відправили в ізолятор тимчасового утримання на Косогірному провулку в Києві. Про це в Facebook повідомила адвокат Олена Лукаш.

"Ігор Гужва тільки що відправили в ІТТ на Косогірний", - написала адвокат.

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При цьому видання "Страна.ua" зазначає, що підозру журналісту так і не вручили.

Як повідомляв УНІАН, головного редактора видання "Страна.юа" Ігоря Гужву затримали увечері 22 червня 2017 року після обшуків у його редакції. На своїй сторінці в Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Гужву затримали після того, як він вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика.

Пізніше глава "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив, що мова йде про компромат на члена його політсили, нардепа Дмитра Лінька. Сам Гужва заперечує всі звинувачення і каже, що його підставили. За словами Ігоря Гужви, його затримання - це заздалегідь спланована провокація проти нього і видання, яким він керує.

"Ще в середині квітня мені сказали, що проти мене порушено справу щодо вимагання у якогось народного депутата. Я тоді здивувався цієї інформації, бо нічого такого навіть і близько не було", – повідомив він. "Але в кінці квітня до мене надійшли пропозиції зняти з сайту за великі суми кілька матеріалів про Ляшко. Я відмовився", – заявив Гужва.