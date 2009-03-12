З вузів тільки сьогодні забрали всіх сбушників

Служба безпеки України відкликала усіх своїх співробітників, що обіймали посади прикриття у вищих навчальних закладах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«Сьогодні СБУ відкликала усіх своїх співробітників з усіх вищих навчальних закладів України», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО і додав, що ця «декадебізація» проведена за дорученням Президента України. Відповідно, співробітники так званого діючого резерву нарешті відкликані з посад прикриття у ВНЗ, додав він.

У зв’язку з цим В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що в Україні перебування співробітників СБУ у навчальних закладах не потрібне.

«Міністр освіти Іван ВАКАРЧУК є абсолютно українським міністром і в нього достатньо повноважень, і немає чого робити СБУ у наших університетах та інститутах», - пояснив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.