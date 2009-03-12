На міжбанку росте євро

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1500/8,2500, на 12.00 спред звузився 8,1900/8,2150. На момент закриття цінові рівні знизилися 8,1700/8,2200 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 15.00 Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,8000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 00,2290/0,2335, а на 12.00 ціни піднялися 0,2320/0,2340. До закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ (Система електронних торгів) за результатами торгів склав 35,2400 (+0,2275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2749/51, а на 15.00 зросли 1,2835/37. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,3845/10,5255, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,4655/10,5115. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH пішли вгору 10,4800/10,5580.