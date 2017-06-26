Найбільше українці не довіряють Росії, майже 40% хочуть ввести з нею візовий режим - соціологи

Найбільше українці не довіряють Росії (73%), майже 40% опитаних підтримують запровадження візового режиму з нею. Про це йдеться у переданих агентству УНІАН результатах дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

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За даними соціологів, найбільше українці довіряють Білорусі (60%), Європейському Союзу та Канаді (по 56%), а також ООН (48%). Водночас, найбільше не довіряють Росії (73%).

У регіональному розрізі на заході і в центрі країни більшою мірою висловлюють довіру до Канади та ЄС. Крім того, НАТО, США, ОБСЄ та МВФ також більше довіряють на заході країни.

Довіра до Білорусі, СНД, Китаю та Росії більш виражена на півдні та сході країни.

"Майже 60% опитаних підтримують обмеження економічних відносин з Росією, близько 30% - за їхнє розширення або не скорочення, 15% - не визначилися", - йдеться у повідомленні.

Порівняно з даними 2016 року, дещо збільшилася кількість прихильників обмеження відносин з Росією. Більше за збереження або розширення економічних відносин з Росією виступають мешканці сходу і півдня, люди старшого віку та прихильники партій "За життя" і "Опозиційного блоку".

Крім того, майже 40% підтримують запровадження візового режиму з Росією, половина - не підтримують, кожен десятий не визначився.

"За останні місяці дещо зросла підтримка запровадження візового режиму. Найбільше за нього виступають мешканці заходу, жителі сіл, люди переважно молодого віку та виборці "Свободи", - йдеться у тексті.

Дослідження було проведене 22-31 травня на замовлення журналу "Фокус". Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність - 3000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%.