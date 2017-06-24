У росіян при в’їзді в Україну відбиратимуть біометричні дані – Турчинов

У громадян Росії під час перетину кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив сьогодні на брифінгу після відкриття нового відділу прикордонної служби у Харківській області.

Він підкреслив, що Держприкордонслужба України готується до пропуску громадян РФ за біометричними паспортами, а також до відбору у них біометричних даних.

“Прикордонники розраховують технічні деталі, розраховують, яка потрібна ще матеріально-технічна допомога, щоб, поки уряд визначається із введенням візового режиму, забезпечити пропуск по біометричним паспортам, при перетинанні будь-яким росіянином (кордону — УНІАН) відбирати у нього ідентифікаційні ознаки — або відбитки пальців, або сітківку ока. Ця технічна робота ведеться. Я сподіваюся, що уряд фінансово підтримає цю роботу, яка дасть результат, ми вважаємо, протягом місяця, коли буде фінансування”, - сказав Турчинов.

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Він додав, що на сьогодні у ДПСУ не вистачає технічних засобів, щоб запровадити перетин кордону для росіян за біометричними паспортами, уникнувши утворення великих черг.

Секретар РНБО наголосив, що Україна має запровадити візовий режим для громадян РФ.

«Те, що у багатьох росіян немає біометричних паспортів, — це їхнє питання. Нехай їх собі замовляють. Ми повинні надійно захищати свій кордон і чітко ідентифікувати будь-кого, хто цей кордон перетинає, у першу чергу - з країни-агресора. Але сподіваюся, що візовий режим із часом буде введений”, - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Мін'юсті заявили, що Україна готова до введення візового режиму з Російською Федерацією, але необхідне політичне рішення.