СБУ порушила кримінальну справу проти гендиректора Південно-Української АЕС

Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти посадовців, зокрема, гендиректора Південно-Української атомної станції за фактом розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах.

«Діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, їм вдалося заволодіти державними коштами на загальну суму понад 13 млн. грн. Встановлено, що для легалізації одержаних злочинним шляхом коштів співучасниками використано фіктивні контракти з підставними комерційними структурами», - йдеться в прес-релізі СБУ.

З січня 2007 року генеральним директором Південно-Української АЕС призначено виконавчого директора НАЕК «Енергоатом» Віссаріона КІМА.