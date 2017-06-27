У Львові знімають історичну драму на основі реальних подій

У Львові на вул. Драгоманова тривають зйомки повнометражної історичної пригодницької драми «Екс» на основі реальних подій 1930-тих років, передає zik.ua. Знімальний період фільму було розпочато у Львові та на Львівщині ще у середині грудня 2016 року. Протягом травня-червня зйомки тривали у Києві та передмісті, а сьогодні творча група знову працює у Львові. На екрани фільм «Екс» вийде орієнтовно наприкінці 2017 року. Він отримав державну фінансову підтримку за підсумками 8-го конкурсного відбору Держкіно.

Як повідомили творці фільму, «Екс» означає «експропріація». За сюжетом стрічки, бійці підпільної української організації проводять революційну акцію проти уряду, котра перетворюється на криваву бійню.

«Молоді українські студенти – революціонери, члени підпільної організації УВО, кидають виклик нечесній і корупційній владі. Після ряду вдалих операцій, керівництво УВО планує провести нову акцію – експропріацію (або просто – екс) грошових коштів на потреби опору. До цього завдання залучають найкращих людей, а кістяком групи стають молоді, однак дуже досвідчені бійці.

Вони здійснюють напад на поштове відділення, під час якого все іде шкереберть, немов доля і справді насміхається над хлопцями: поштарі виявляються озброєними, грошей у касі катма, а «нефартовий» револьвер дає осічку у найбільш відповідальну мить. Так політична акція із лозунгами і закликами перетворюється на криваву бійню. Не всім бійцям вдається вирватися живими, однак це ще не кінець: поліція іде по їхньому сліду», – йдеться в описі до фільму.

Картина насичена неповторним колоритом і музикою Галичини 30-х років ХХ ст., зокрема, у фільмі будуть епізоди, що представляють знамениту батярську субкультуру, зазначають творці фільму.