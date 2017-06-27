"Вічна пам'ять майстру": помер відомий український художник Сергій Якутович

У Києві помер відомий графік і художник Сергій Якутович. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури.

У Мінкульті відзначили, що найпопулярнішими роботами художника є ілюстрації книги Миколи Гоголя "Тарас Бульба" та "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", авторський проект "Мазепіана", ілюстрації до твору Ліни Костенко "Берестечко".

Якутович також виявив себе в як художник-постановник у фільмах Юрія Іллєнка "Молитва за гетьмана Мазепу", Володимира Бортка "Тарас Бульба" та Олеся Саніна "Поводир".

У 2003 році художник отримав Золоту медаль Академії мистецтв, а 2004 став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, і в цьому ж році - членом-кореспондентом Академії мистецтв.

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В останні роки Сергій Якутович працював мало через важку хворобу.

Похорон митця і прощання з ним відбудеться 29 червня о 11:00 на Байковому кладовищі в Києві.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю Якутовича, зазначивши, що пішов з життя великий талант. "З українського мистецтва пішов великий талант – помер Сергій Якутович. З нами назавжди залишаться його образи, в яких втілено слово та сама історія. Вічна пам'ять майстру", - написав він на своїй сторінці в Facebook.