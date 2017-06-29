Названо причину смерті екс-соліста гурту "Іванушки International"

Зупинка серця стала причиною смерті колишнього соліста гурту "Іванушки International" Олега Яковлєва. Про це повідомила ТАСС подруга співака Олександра Куцевол.

"Причина смерті - зупинка серця", - сказала вона.

Куцевол зазначила, що дата прощання поки не визначена. "Про дату прощання ми повідомимо додатково. Похорону не буде, буде кремація", - додала вона.

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Олег Яковлєв народився в 1969 році в столиці Монголії Улан-Баторі. Після повернення сім'ї до СРСР закінчив школу в Іркутську й місцеве театральне училище за професією актор театру ляльок. Переїхавши до Москви, закінчив ГІТІС й був прийнятий в трупу Армена Джигарханяна.

У 1998 році був прийнятий у колектив "Іванушки International". У 2012-му заявив про те, що залишає групу заради сольної кар'єри.

Раніше, 28 червня, виданню "Комсомольська правда" стало відомо, що через пневмонію з ускладненнями Яковлєв опинився в реанімації під апаратом штучної вентиляції легенів.