EBU "суттєво" оштрафує Україну через недопуск росіянки на Євробачення-2017, РФ не каратимуть

Європейська мовна спілка (EBU) заявляє, що не збирається накладати грошовий штраф або будь-які інші санкції проти Росії через ситуацію довкола недопуску представниці цієї країни Юлії Самойлової до участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2017" в Києві та відмовою його транслювати.

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"Щодо спекуляцій відносно санкцій проти російського члена EBU, "Первого канала", який вийшов з конкурсу та не транслював шоу у прямому ефірі, виконавчий комітет "Євробачення" рекомендував у подальшому не застосовувати заходи проти мовника на даний момент", - зазначається в заяві EBU від 29 червня, текст якої є у розпорядженні Deutsche Welle.

Натомість у EBU додали, що винесли попередження "Первому каналу" через те, що його представники не взяли участі у зустрічі голів делегацій країн-учасниць конкурсу, яка відбувалась у березні в Києві, а також через відмову транслювати конкурс. "Виконавчий комітет вважає, що ці порушення правил конкурсу пояснюються тим фактом, що артистка від Росії не була допущена до участі в конкурсі в Україні", - ідеться в заяві EBU.

Водночас EBU накладе на Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ) "суттєвий штраф" через те, що вона "не змогла належним чином виконати свої зобов'язання щодо співпраці з EBU у питанні участі російської виконавиці", а також через "серйозні зволікання" у процесі підготовки конкурсу. Сума штрафу спілкою не була названа.

У відповідь на це рішення керівник НСТУ Зураб Аласанія заявив, що EBU встала в чергу бажаючих "придушити в колисці" суспільне мовлення України.