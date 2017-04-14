Росія хоче створити негативну інформаційну атмосферу довкола Євробачення - НСТУ

Національна суспільна телерадіокомпанія України як мовник-організатор конкурсу «Євробачення-2017» заявляє, що у співпраці з Європейською спілкою мовлення (EBU) продовжує підготовку заходу, а позицію Росії в виборі учасниці розцінює як бажання створити негативну інформаційну атмосферу навколо конкурсу. Про це повідомляє UA:ПЕРШИЙ.

«Відмова Першого каналу (Росія) від трансляції Євробачення доводить, що попри задекларовану повагу до основоположних цінностей Євробачення, ключовими серед яких є взаємоповага та аполітичність, метою російської сторони від самого початку була не участь у конкурсі, а створення негативної інформаційної атмосфери навколо підготовки та проведення конкурсу», – йдеться в заяві НСТУ.

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Національна суспільна телерадіокомпанія України також нагадала, що офіційно повідомила Європейську мовну спілку про заборону Службою безпеки України в’їзду на територію України учасниці від Російської Федерації Юлії Самойловій.

«Поважаючи бажання ЄМС забезпечити участь у пісенному конкурсі представників 43-х країн, підтримуючи традиційний дух Євробачення, українська сторона неодноразово пропонувала Російській Федерації направити в Київ учасника, який не порушував законодавство України. Однак, російська сторона залишила своє рішення незмінним», – додали в НСТУ.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня стало відомо, що СБУ заборонила в'їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийнято на підставі одержаних даних про порушення нею законодавства України".

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Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму.

Генеральний директор Європейської мовної спілки (EBU) Інгрід Делтенре погрожувала Україні санкціями за заборону Самойловій брати участь у цьогорічному Євробаченні в Києві. 23 лютого 2017 року Делтенре подала у відставку з посади директора Європейської мовної спілки, і фактично її повноваження припиняться влітку, одразу після Євробачення.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи заборону на в'їзд Самойлової, заявив, що Росія свідомо йшла на провокацію.