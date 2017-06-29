Луценко визнав, що в справі Шеремета немає серйозного прогресу

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це він розповів в інтерв'ю проекту Радіо Свобода "Настоящее время".

"З приводу Шеремета, на жаль, серйозного прогресу поки не спостерігається", – сказав він.

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Подробиць розслідування генпрокурор не навів.

Нагадаємо, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин по 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб").

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помста за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.