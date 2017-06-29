Depeche Mode у Києві: музикантам знадобляться чорні чашки, срібні ложки і 12 холодильників

Журналісти оприлюднили райдер, а також інші подробиці перебування в Україні британської рок-групи Depeche Mode, яка 19 липня повинна виступити на сцені НСК "Олімпійський" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні видання "Сьогодні".

Відзначимо, що монтаж сцени почнеться вранці 17 липня, а 18 липня в Київ приїдуть 11 фур з сотнями тонн сценічного обладнання та 4 автобуси з технічним персоналом групи, задіяним в установці звуку, світла та екранів – всього понад 60 осіб.

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Самі музиканти Depeche Mode прибудуть до Києва чартерним рейсом, а їздити по місту зі своєю командою будуть на шести мікроавтобусах. Також з артистами прилетять кухарі, які самі будуть закуповувати їжу і готувати їм.

Для кухонних потреб команді потрібні 12 великих холодильників і 2 конвекційні кухонні плити, а також приміщення, здатне вмістити 75 осіб.

Також повідомляється, що для шоу групі необхідно понад 100 кг льоду та 120 великих рушників. У перервах між виступами Depeche Mode п'ють чай і каву з чашки чорного кольору, перемішуючи цукор срібними ложками.

Соліст групи Дейву Гаану необхідна окрема гримерка. Ще одна кімната буде потрібна для зустрічі з фанатами групи.