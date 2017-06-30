У Києві попрощались із полковниками Шаповалом і Возним (фоторепортаж)

У Службі безпеки України відбулося прощання з полковником спецслужби Юрієм Возним та полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони Максимом Шаповалом у Києві.

Проводити Юрія Возного в останню путь прийшли Президент України, керівництво Служби, його бойові побратими з різних управлінь СБУ та інших правоохоронних органів.

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Присутні висловили глибокі співчуття родині загиблого та його бойовим побратимам.

Полковник контррозвідки загинув 27 липня під час виконання службових обов’язків у Костянтинівському районі на Донеччині.

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал загинув вранці 27 червня у Солом’янському районі Києва під час вибуху автомобіля, в якому він знаходився. Слідство кваліфікує трагедію як терористичний акт.