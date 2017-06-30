У Львові подорожчає вхідний квиток на Личаківський цвинтар

Як інформує прес-служба Львівської міської ради, такі нововведення сьогодні ухвалив виконавчий комітет. Зокрема йде мова про підняття цін на надання історичної інформації для групи до 10 осіб, тепер ця послуга коштуватиме 130 грн, а для групи більше, ніж 10 осіб - 200 грн.

Відтепер вхідний квиток для дорослих коштуватиме 30 грн, а для студентів та школярів - 20 грн.

Екскурсія з аудіо-, відеотехніки, на електромобілі (де 1-5 посадочних місць) коштуватиме 250 грн.

За словами директора Личаківського цвинтаря Михайла Нагая, ці нововведення вступлять в дію 1 вересня.