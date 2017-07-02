Померла мати голови Меджлісу, адвокат закликав окупантів відпустити Чийгоза на похорон

Померла мати заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, який перебуває під арештом в окупованому Криму за звинуваченням в організації масових заворушень. Похорони мають відбутися сьогодні, 2 липня.

"Сьогодні вночі після важкої і тривалої хвороби померла Чийгоз Аліє Абдураімівна - мама Ахтема Чийгоза", - повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

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"І я знову звертаюся із закликом до російської влади проявити гуманізм, надати можливість Ахтему Чийгозу виконати свій синівський обов'язок, проводити свою маму в останню путь. Дозволити йому виконати необхідні релігійні дії в ході здійснення похорону Чийгоз Аліє Абдураімівну. Я звертаюся до Верховного Комісару ООН з прав людини Зейд аль-Хуссейна, Голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі Себастьяна Курца, Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, я звертаюся до Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Москалькової Тетяни, голови Ради при Президенті Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини Федотова Михайла, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Лутковської Валерії, Прошу Вас надати максимальне сприяння в реалізації можливості Ахтему Чийгозу взяти участь у похороні його матері, які відбудуться сьогодні", - написав Полозов.

Пізніше він повідомив, що направив звернення на ім'я Москалькової та Федотова.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза.

Довідка УНІАН. Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти. Російська окупаційна влада звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

Справа Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо щодо Чийгоза і окремо щодо інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи.