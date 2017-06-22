Суд в окупованому Криму продовжив термін арешту Чийгозу до 8 жовтня

Підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» до 8 жовтня продовжив термін арешту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це після першої частини засідання поінформував адвокат Чийгоза Микола Полозов, повідомляє видання «Крим.Реаліі».

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«Суд, порадившись близько півтори години в нарадчій кімнаті, задовольнив клопотання прокурора, не взявши до уваги жоден аргумент захисту», - сказав Полозов.

Після перерви планується допит свідків сторони захисту. Крім того, адвокати планують заявити низку клопотань.

Довідка УНІАН. Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії «Русское единство». Російська окупаційна влада звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо - стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.