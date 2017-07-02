Як в Одесі відзначили 25-ту річницю Військово-морських сил України (фоторепортаж)

В Одесі відзначили 25-ту річницю Військово-морських сил Збройних сил України.

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Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях взяли участь багато людей.

На святкування прибув начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

Вранці з нагоди свята на кораблях, пришвартованих в районі Морського вокзалу Одеського порту, під музичний супровід оркестру ВМС пройшов ритуал підняття Військово-морського прапора і прапорів розцвічування, в тому числі, на флагмані українських ВМС «Гетьмані Сагайдачному», який днями прийшов до Одеси після планового ремонту.

Сьогодні в місті запланована низки святкових заходів. Зокрема, демонстрація елементів льотного вишколу, десантування парашутистів із Державним Прапором України, Військово-морським прапором України, прапором Одеси.

Крім того, відбудуться виступ військового оркестру, дефіле роти почесної варти, «велопробіг у тільняшках», екскурсії на кораблі тощо.