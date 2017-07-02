Порошенко подякував військовим морякам за відданість обов’язку та вручив нагороди з нагоди Дня ВМС

Президент України Петро Порошенко подякував військовим морякам за відданість обов’язку та бойовим традиціям.

Про це йдеться у привітанні глави держави з нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України, оприлюдненому на його сайті.

Президент нагадав, що історія українського флоту бере початок у 1918 році, коли 29 квітня було урочисто піднято національний прапор над кораблями Флоту Української Народної Республіки. За цей тривалий період Військово-морські сили пройшли складний шлях становлення й розвитку.

«Передислоковані у 2014 році із окупованого Криму до Одеси і Миколаєва з’єднання та військові частини Військово-морських сил заново відродилися та суттєво зміцнили обороноздатність України. Незламний і непереможний бойовий дух, мужність і професіоналізм військових моряків, виявлені під час оборони Донбасу, стали прикладом виняткової військової доблесті та честі», - зазначив Порошенко.

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За його словами, сьогодні українці схиляють голови «перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України».

«Від імені українського народу щиро дякую усьому особовому складу Військово-морських сил Збройних сил України за відданість військовому обов’язку та бойовим традиціям.

Окрема шана тим, хто, не втрачаючи віри у Перемогу, б’ється з ворогом на сході нашої держави, щодня ризикує життям, виконує бойові завдання в морі і повітрі, захищаючи південно-східні кордони України.

Доземний уклін матерям, батькам, дружинам і дітям військових моряків за витримку та підтримку наших захисників», - наголосив президент.

Він побажав військовим морякам міцного здоров’я, миру та злагоди, родинного благополуччя і сім футів під кілем.

Також Петро Порошенко з нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку відзначив державними нагородами 31 військовослужбовця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент підписав відповідний указ.

Зокрема, орденом Богдана Хмельницького III ступеня відзначено старшину Олексія Кулішова.

Орденом «За мужність» III ступеня нагороджено 13 військовослужбовців, орденом Данила Галицького – трьох.

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Медаль «За військову службу Україні» отримали 8 військовослужбовців ВМС України.

Медаль «За бездоганну службу» II ступеня отримав капітан 3 рангу Павло Рудь, а медаллю «За бездоганну службу» III ступеня нагороджено ще двох військових.

Троє військових нагороджені медаллю «Захиснику Вітчизни».