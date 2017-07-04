Сприяли окупації: прокуратура зібрала докази щодо 5 кримських депутатів-зрадників
В ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим надали допомогу та сприяли окупації Криму.
Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальні акти стосовно п’яти колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Як повідомляє Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, в ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року ці депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим надали допомогу та сприяли окупації Криму.
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Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим».
"Наразі прокуратурою до суду скеровано вже 47 обвинувальних актів стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", - зазначили в Генпрокуратурі.