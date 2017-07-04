Сприяли окупації: прокуратура зібрала докази щодо 5 кримських депутатів-зрадників

Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальні акти стосовно п’яти колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, в ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року ці депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим надали допомогу та сприяли окупації Криму.

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Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим».

"Наразі прокуратурою до суду скеровано вже 47 обвинувальних актів стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", - зазначили в Генпрокуратурі.