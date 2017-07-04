В Італії суд обиратиме запобіжний захід для затриманого бійця АТО Марківа

08:58, 04 липня 2017
Суспільство
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Чоловіка підозрюють у причетності до вбивства італійського журналіста.

суд має розпочатись о 10:00 за місцевим часом / facebook.com/Marcus.Sweet

В Італії сьогодні стартує суд щодо обрання запобіжного заходу для бійця АТО Віталія Марківа, передає ТСН.

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Зазначається, що Марківа підозрюють у причетності до вбивства фотографа на Донбасі. Суд має розпочатись о 10:00 за місцевим часом.

Як повідомляв УНІАН раніше, «Дата судового засідання (щодо обрання запобіжного заходу Марківу – УНІАН), за попередньою інформацією, призначена на 4 липня, попередньо о 10.00 (за місцевим часом), але можуть бути і зміни, і суд приймає рішення, коли йому відкривати засідання», - повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

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Теги: #Марків#справа Марківа#затримання бійця АТо в Італії