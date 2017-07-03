Суд в Італії завтра обере запобіжний захід затриманому бійцю Нацгвардії

В Італії 4 липня о 10.00 за місцевим часом відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу, затриманому за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокеллі.

Про це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

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«Дата судового засідання (щодо обрання запобіжного заходу Марківу – УНІАН), за попередньою інформацією, призначена на 4 липня, попередньо о 10.00 (за місцевим часом), але можуть бути і зміни, і суд приймає рішення, коли йому відкривати засідання», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, заступника командира взводу батальйону ім. Кульчицького (добровольче формування Національної гвардії України) Марківа було затримано 30 червня в Італії за підозрою у вбивстві громадянина Італії, фоторепортера Рокеллі у травні 2014 року поблизу м. Слов'янськ.

За інформацією заступника генпрокурора Євгена Єніна, підозру українцю висунуто прокуратурою міста Павія. Також Єнін повідомив, що ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази провини Марківа або негайно звільнити його.

Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду м. Павіа з клопотанням надати інформацію про підстави та обставини затримання Марківа, а також забезпечити можливість консулу відвідати українця у закладі утримання та бути присутнім на судовому засіданні 4 липня 2017 у його справі.