На Миколаївщині ділки-поліцейські приторговували контрафактним алкоголем, які самі і виготовляли

Служба безпеки України спільно з фіскальною службою викрили на Миколаївщині організоване злочинне угруповання, що виготовляло та продавало фальсифікований алкоголь з недоброякісної сировини, в складi якого було троє працiвників полiцiї.

Як повідомляє прес-центр СБУ, під час обшуку правоохоронці вилучили у ділків обладнання, що забезпечує масове виробництво фальсифікату та майже тисячу літрів готової продукції.

Читайте такожНа Волині правоохоронці вилучили "чорну касу" митників і тонни спирту для фальсифікату

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН раніше, з початку року поліцейські вилучили понад 2,5 тонни наркотиків та психотропів. Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв.

«Результати роботи реформованого підрозділу за п’ять місяців уже перевищили показники за весь минулий рік. З початку року поліцейські вилучили понад 2,5 тонни наркотиків та психотропів. За увесь минулий рік ця цифра склала 1,8 тонн», - написав він.