Дві третини читачів УНІАН підтримують заборону на в’їзд до України для виконавців, які виступають в анексованому Криму – опитування

Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, дві третини наших читачів підтримують заборону на в’їзд до України для виконавців, які виступають в анексованому Росією Криму, адже, на їхню думку, порушники українського законодавства мусять відповідати за свої дії. При цьому такі заходи мають стосуватися не лише росіян, а я представників інших країн.

Водночас 23% опитаних таку заборону не підтримують, адже переконані, що музика має бути поза політикою.

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При цьому 5% респондентів вважають, що краще було б їх пропустити до України, але потім влаштовували їм таку собі "екскурсію" в зону АТО.

Ще 6% поскаржилися, що не зможуть витримати, якщо російська «попса» буде «нев’їзною» до України.

Загалом в опитуванні взяли участь 1,6 тис. читачів УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, за минулі вихідні одразу 7 російським співакам заборонили в’їзд до України через те, що вони виступали с концертами в анексованому Росією Криму. Зокрема, під заборону потрапили такі російські виконавці, як Дельфін та Найк Борзов. Обидва мали виступити на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві.

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Водночас гурт Anacondaz все ж зміг виступити на Atlas Weekend 2 липня, хоча до цього вони також виступали в Криму. Втім, їм все ж заборонили в’їзд до України на 3 роки - вже після фестивалю.

Зазначимо, також через відвідування анексованого Росією Криму чи окупованої частини Донбасу нев'їзними до України наразі є Йосип Кобзон, Лоліта, Валерія, Олег Газманов, Лев Лещенко, Філіп Кіркоров, Микола Расторгуєв, Олександр Розенбаум, Григорій Лепс, Юлія Чичеріна та багато інших. Крім того, цими вихідними заборону отримала і білоруська співачка Бьянка.