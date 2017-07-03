Чи підтримуєте ви заборону на в’їзд до України для виконавців, які виступають в анексованому Криму? – опитування УНІАН

Зважаючи на те, що за минулі вихідні одразу 7 російським співакам заборонили в’їзд до України через те, що вони виступали с концертами в анексованому Росією Криму, УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи підтримують вони такі санкції.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, протягом останніх днів заборона на в’їзд до України торкнулася таких російських виконавців, як Дельфін та Найк Борзов. Обидва мали виступити на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві.

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А ось гурт Anacondaz все ж зміг виступити на Atlas Weekend 2 липня, хоча до цього вони також виступали в Криму. Втім, їм все ж заборонили в’їзд до України на 3 роки - вже після фестивалю.

Зазначимо, також через відвідування анексованого Росією Криму чи окупованої частини Донбасу нев'їзними до України наразі є Йосип Кобзон, Лоліта, Валерія, Олег Газманов, Лев Лещенко, Філіп Кіркоров, Микола Расторгуєв, Олександр Розенбаум, Григорій Лепс, Юлія Чичеріна та багато інших. Крім того, цими вихідними заборону отримала і білоруська співачка Бьянка.