Пропагандисти приписали "Океану Ельзи" десятки концертів у Росії

16:54, 04 липня 2017
Суспільство
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Гурт "Океан Ельзи" очолив "рейтинг" російських пропагандистів за вигаданою кількістю концертів у РФ.

Останні концерти

Російський пропагандистський "Первый канал" "підрахував" кількість концертів українського гурту "Океан Ельзи" протягом 2016-2017 років на території РФ. За його "даними" відбулося цілих 35 концертів.

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Про це у своєму Twitter повідомив користувач Василь Конов: "Первый канал" повідомляє зараз в ефірі, що в "Океану Ельзи" в 2016-2017 в Росії було 35 (!!!) концертів. Де?! Коли???"

"Добридень! Останній раз "Океан Ельзи" виступав у Росії в грудні 2013 року", - так відреагував на інформацію пропагандистів сам лідер "Океанів" Святослав Вакарчук.

Слова артиста підтвердила й PR-менеджер гурту Вікторія Хоменко. 

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Теги: #концерти Океану Ельзи#концерти в Росії