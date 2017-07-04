Пропагандисти приписали "Океану Ельзи" десятки концертів у Росії

Російський пропагандистський "Первый канал" "підрахував" кількість концертів українського гурту "Океан Ельзи" протягом 2016-2017 років на території РФ. За його "даними" відбулося цілих 35 концертів.

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Про це у своєму Twitter повідомив користувач Василь Конов: "Первый канал" повідомляє зараз в ефірі, що в "Океану Ельзи" в 2016-2017 в Росії було 35 (!!!) концертів. Де?! Коли???"

Первый канал сообщает сейчас в эфире, что у Океана Эльзы в 2016-2017 в России было 35 (!!!) концертов. Где?! Когда??? pic.twitter.com/9VtyqPYlwm — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) July 4, 2017

"Добридень! Останній раз "Океан Ельзи" виступав у Росії в грудні 2013 року", - так відреагував на інформацію пропагандистів сам лідер "Океанів" Святослав Вакарчук.

Добрый день! Последний раз Океан Ельзи выступал в России в декабре 2013 года. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) July 4, 2017

Слова артиста підтвердила й PR-менеджер гурту Вікторія Хоменко.