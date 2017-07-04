Джамала з чоловіком раніше за всіх відсвяткували День незалежності США (фото)

17:11, 04 липня 2017
Суспільство
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Джамала опублікувала кілька фото з "торжества".

скріншот

Співачка Джамала вже відсвяткувала День незалежності США, який відзначається 4 липня.

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Джамала показала кілька фото з "торжества" у своєму Instagram.

Вона в червоній сорочці і синіх джинсах в кольорах американського прапора на святкуванні разом з чоловіком.

Улюблений Джамали надів на вечірку футболку з написом USA.

#celebratingindependence #houseofamerica #kyiv

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Celebrating independence #usa #kyiv #ukraine #nofilters

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Теги: #Джамала з чоловіком#День незалежності США