Джамала з чоловіком раніше за всіх відсвяткували День незалежності США (фото)
17:11, 04 липня 2017Суспільство
1036 0
Джамала опублікувала кілька фото з "торжества".
Джамала з чоловіком / скріншот
Співачка Джамала вже відсвяткувала День незалежності США, який відзначається 4 липня.
Читайте такожДжамала про своє заміжжя: в родині з'явився мій головний критик
Джамала показала кілька фото з "торжества" у своєму Instagram.
Вона в червоній сорочці і синіх джинсах в кольорах американського прапора на святкуванні разом з чоловіком.
Улюблений Джамали надів на вечірку футболку з написом USA.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter