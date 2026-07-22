Зеленський оголосив, що новим начальником Генштабу стане Ігор Скибюк: що про нього відомо

Це досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну.

Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Визначили порядок подальших кроків", - заявив глава держави.

Відео дня

За його словами, сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних сил України – відповідні укази готуються.

"Разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою (в.о. міністра оборони) визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк – дуже досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну. Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено", - зазначив президент.

Водночас Драпатий заявив у Facebook, що приступив до виконання обов’язків головнокомандувача ЗСУ та підтвердив, що начальником Генерального штабу в його команді буде колишній командувач ДШВ Скибюк.

"Ми познайомилися з Ігорем Скибюком у 2022 році на Півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи", - написав він.

Драпатий розповів, що за час командування Скибюка в ДШВ виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.

"Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністью за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти. Президент України поставив перед нами чіткі завдання - продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності ЗСУ", - наголосив новий головком.

Ігор Скибюк: проходження служби

Він пройшов усі щаблі служби від командира аеромобільного взводу до заступника командира бригади – начальника повітряно-десантної служби окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗС України, у тому числі проходив службу на посаді командира спеціального взводу спеціальної роти Українського миротворчого контингенту в Косовому, Республіка Сербія (2001–2002 рр.).

Обіймав посади начальника штабу – першого заступника командира окремої десантно-штурмової бригади; командира окремої десантно-штурмової бригади; начальника штабу – заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗС України та командувача Десантно-штурмових військ ЗС України.

З 3 червня 2025 – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Призначення нового головкома ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, Зеленський призначив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського. Президент подякував Сирському за оборону Києва, Харківську наступальну та Курську операції, а також за внесок у захист України.

Вас також можуть зацікавити новини: