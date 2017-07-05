Інститут національної пам'яті хоче розслідувати відновлення в Горішніх Плавнях стели "Комсомольськ"

12:43, 05 липня 2017
Суспільство
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З такою вимогою Інститут звернувся до Генпрокуратури, СБУ і Нацполіції.

Украинский институт национальной памяти / Фото УНИАН

Український інститут національної пам'яті звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати відновлення в Горішніх Плавнях (Полтавська обл.) стели зі старою назвою міста - «Комсомольськ».

Читайте такожСуд вирішив, що Горішні Плавні залишаться Горішніми ПлавнямиЯк повідомили УНІАН у мерії Горішніх Плавнів, Український інститут національної пам'яті вчора, 4 липня, направив звернення до Генпрокуратури, СБУ і Нацполіції, а також в мерію міста з проханням провести розслідування щодо законності відновлення стели з написом «Комсомольськ» на одному із в'їздів до міста .

У зверненні інституту сказано, що такі дії міської влади суперечать чинному законодавству.

«Стела «Комсомольськ», присвячена колишній назві міста, є символікою комуністичного тоталітарного режиму і підлягає обов'язковому демонтажу», - сказано в зверненні.

Інститут зажадав демонтувати стелу. Автори листа наголошують на «неприпустимості використання і пропаганди символіки комуністичного тоталітарного режиму».

Як повідомляв УНІАН, співробітники КП «СпецЕко» відновили, пошкоджену в ніч на 19 травня, стелу на в'їзді в Горішні Плавні з боку Кременчука. За даними мерії, співробітники комунального підприємства замовили і встановили дві пошкоджені літери на місце, оскільки стела вважається історичною пам'яткою.

У травні український парламент ухвалив постанову про перейменування Комсомольська в Горішні Плавні разом з іще рядом міст, районів і сіл.

Назву Горішні Плавні було запропоновано Інститутом національної пам'яті.

22 листопада 2016 року Вищий адміністративний суд України відхилив позов міської ради Горішні Плавні до Верховної Ради про скасування перейменування міста.

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Теги: #Комсомольськ Горішні Плавні