В окупованому Криму почалося чергове засідання у справі Ільмі Умерова

У Сімферопольському районному суді окупованого Криму почалося засідання у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це повідомила його донька Айше Умерова на своїй сторінці у Facebook.

«У Криму в Сімферопольському районному суді почалося чергове 5-е судове засідання у справі Ільмі Умерова», - написала вона.

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Нагадаємо, 12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили стосовно Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм.

Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також поміщення в психіатричну лікарню для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену складну операцію на серці та цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні в психіатричній лікарні.

21 березня 2017 року Умерову вручили обвинувальний висновок у його справі.

7 червня в Сімферопольському районному суді відбулося перше засідання по суті у справі Умерова.