Понад 120 держслужбовців Житомирщини змагаються у фіналі ХІХ спортивних ігор

15:07, 07 липня 2017
Суспільство
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Держслужбовці виборюють звання найкращих у міні-футболі, настільному тенісі, шашках та швидких шахах.

фото ЖОДА

Понад 120 держслужбовців Житомирщини змагаються у фіналі ХІХ спортивних ігор.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, понад 120 державних службовців з обласної та районних адміністрацій Житомирщини змагаються у фіналі ХІХ обласних спортивних ігор серед команд держслужбовців.

Змагання проходять сьогодні, 7 липня, у Житомирі на стадіоні «Спартак».

У фіналі змагаються команди Житомирської обласної державної адміністрації та державних адміністрацій Новоград-Волинського, Коростенського, Коростишівського, Баранівського, Ємільчинського, Любарського, Ружинського, Радомишльського, Романівського та Пулинського районів.

Держслужбовці виборюють звання найкращих у міні-футболі, настільному тенісі, шашках та швидких шахах.

фото ЖОДА

За результатами змагань буде сформована команда Житомирщини, яка представлятиме область на всеукраїнських спортивних іграх.

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Теги: #держслужбовці Житомирщини