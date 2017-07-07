У Києві під виглядом працівників "Київгазу" діють шахраї

Під виглядом працівників «Київгазу» невідомі особи нав’язують жителям міста послуги з продажу газових плит і сигналізаторів газу за цінами, що в рази перевищують реальні. Про це попереджають у Київській міській держадміністрації з посиланням на компанію «Київгаз».

«Зловмисники, одягнені у спецодяг, схожий на уніформу працівників «Київгазу», демонструють фальшиві посвідчення підприємства. Зловмисники не мають жодних правовстановлюючих документів на продаж техніки (товарного чеку, документів і гарантійних листів). Аферисти забирають гроші за надання послуг і не встановлюють обладнання», - зазначається в повідомленні.

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Киян закликають бути пильними та в разі виникнення будь-яких підозр звертатись до контактного центру компанії.

Як відомо, раніше у Дніпрі шахраї зібрали майже півмільйона гривень нібито для допомоги бійцям АТО.