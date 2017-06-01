У Дніпрі шахраї зібрали майже півмільйона гривень нібито для допомоги бійцям АТО

У Дніпрі поліція затримала шахраїв, які через фіктивний благодійний фонд пропонували переводити кошти на допомогу бійцям АТО.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Дніпропетровській області.

Так, шахраї попалися на гачок поліції, коли подзвонили директору одного з підприємств і представилися заступником губернатора. Тоді губернатор звернувся в поліцію із заявою, що невідомі збирають гроші від його імені.

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У ході проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили двох молодих чоловіків 1988 і 1990 років народження, які вирішили злочинним шляхом отримати легкі гроші. З цією метою був зареєстрований благодійний фонд на ім'я третьої особи. За цю послугу і посаду директора Фонду юнакові заплатили півтори тисячі гривень. І злочинний синдикат почав свою роботу.

За словами одного з затриманих, контакти своїх потенційних жертв вони шукали в Інтернеті. Чоловік каже, що відмову вони отримували дуже рідко, переводили гроші швидко і без зайвих питань. Правда одного разу трапився казус - підприємець погодився дати грошей, однак сказав, що готовий власноруч підвезти їх лікареві Мечникова, так як систематично допомагає пораненим бійцям. Саме в той раз допомога прийшла за адресою.

За документами, які виявили правоохоронці, шахраї зібрали 483 тисячі гривень. І це тільки офіційні збори. Діяв фонд під назвою «Світ чудес». На Дніпропетровській області зловмисники не обмежилися і працювали також у Вінниці, Львові, Одесі та Харкові.

Обидва фігуранти, причетних до вчинення правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, затримано, їм обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Затриманим інкримінують правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), яке карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.