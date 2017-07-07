Аваков у розмові з послом Італії назвав абсурдними висунуті Марківу звинувачення

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа під час зустрічі обговорили ситуацію щодо затримання в Італії українського гвардійця, якого звинувачують у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокеллі. Як повідомила прес-служба МВС, Аваков навів італійській стороні хронологію військових подій тих днів, які, на його думку, підтверджують непричетність Марківа до вбивства.

Читайте такожГвардійця Марківа в Італії судять за сумнівними свідченнями двох журналістів - ЗМІТакож міністр наголосив, що МВС в межах компетенції боротиметься за об’єктивне розслідування справи гвардійця.

«Ми поважаємо італійське правосуддя, але звинувачення, що висуваються гвардійцю, - абсурдні. Ми готові представити всі наявні докази про його невинуватість та вже звернулися до Генеральної прокуратури з відповідним зверненням. МВС не залишить нацгвардійця Віталія Марківа напризволяще», – запевнив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня в Італії затримали заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення НГУ імені Кульчицького старшого сержанта Віталія Марківа за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу Слов'янська у травні 2014 року.

За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

У Нацгвардії наголосили, що у 2014 році у батальйоні імені героя України генерала Сергія Кульчицького в наявності не було жодного міномета.

У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що проти Марківа дав свідчення французький журналіст.

Як заявили українські консули, психологічний стан Марківа нормальний, умови його утримання задовільні.