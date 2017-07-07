Аваков у розмові з послом Італії назвав абсурдними висунуті Марківу звинувачення

19:23, 07 липня 2017
Суспільство
349 0

Він заявив, що українська сторона надасть всі наявні докази його невинуватості.

фото УНІАН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа під час зустрічі обговорили ситуацію щодо затримання в Італії українського гвардійця, якого звинувачують у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокеллі. Як повідомила прес-служба МВС, Аваков навів італійській стороні хронологію військових подій тих днів, які, на його думку, підтверджують непричетність Марківа до вбивства.

Читайте такожГвардійця Марківа в Італії судять за сумнівними свідченнями двох журналістів - ЗМІТакож міністр наголосив, що МВС в межах компетенції боротиметься за об’єктивне розслідування справи гвардійця.

«Ми поважаємо італійське правосуддя, але звинувачення, що висуваються гвардійцю, - абсурдні. Ми готові представити всі наявні докази про його невинуватість та вже звернулися до Генеральної прокуратури з відповідним зверненням. МВС не залишить нацгвардійця Віталія Марківа напризволяще», – запевнив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня в Італії затримали заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення НГУ імені Кульчицького старшого сержанта Віталія Марківа за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу Слов'янська у травні 2014 року.

За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

У Нацгвардії наголосили, що у 2014 році у батальйоні імені героя України генерала Сергія Кульчицького в наявності не було жодного міномета.

У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що проти Марківа дав свідчення французький журналіст.

Як заявили українські консули, психологічний стан Марківа нормальний, умови його утримання задовільні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Арешт українського бійця Марківа в Італії
Теги: #справа Марків