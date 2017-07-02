Проти затриманого в Італії учасника АТО Марківа дав свідчення французький журналіст

Проти затриманого в Італії учасника антитерористичної операції на Донбасі, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії ім. Кульчицького Віталія Марківа дав свідчення французький журналіст.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

«За інформацією французького журналіста щодо обставин загибелі у 2014 році в зоні АТО італійського та російського журналістів прокуратурою міста Павіа (регіон Ломбардія) розпочато кримінальне провадження. В рамках цього провадження французький журналіст вказав на те, що смерть вищевказаних журналістів стала наслідком застосування зброї підрозділом НГУ, в якому проходив службу затриманий Віталій Марків. Крім того, в рамках свідчень французький журналіст надав відеоряд», - сказано у повідомленні.

При цьому, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ, наголосили в МВС.

Нагадується, що Марків виїхав до Італії під час планової відпустки, а офіційної інформації щодо його затримання Нацгвардія не отримувала.

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«Генеральною прокуратурою України вживаються заходи зі встановлення усіх обставин затримання Марківа в рамках міжнародно-правового співробітництва», - додали у Департаменті комунікації.

Також наголошується, що «Міністерство внутрішніх справ України та Національна гвардія України занепокоєні арештом заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення НГУ імені Кульчицького старшого сержанта Віталія Марківа, затриманого 30 червня 2017 року за підозрою у вбивстві фоторепортера, громадянина Італії Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу м. Слов'янськ у травні 2014 року».

Як повідомляв УНІАН, заступника командира взводу батальйону ім. Кульчицького (добровольче формування Національної гвардії України) Марківа було затримано 30 червня в Італії за підозрою у вбивстві громадянина Італії, фоторепортера Рокеллі у травні 2014 року поблизу м. Слов'янськ.

За інформацією заступника генпрокурора Євгена Єніна, підозру українцю висунуто прокуратурою міста Павіа. Також Єнін повідомив, що ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази провини Марківа або негайно звільнити його.

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Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду м.Павіа з клопотанням надати інформацію про підстави та обставини затримання Марківа, а також забезпечити можливість консулу відвідати українця у закладі утримання та бути присутнім на судовому засіданні 4 липня 2017 у його справі.