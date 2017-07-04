Родичів Віталія Марківа прослуховували в Італії - місцеві ЗМІ (відео, фото)

У ці години в італійському місті Павія починається перше судове засідання у справі Віталія Марківа - бійця Нацгвардії, якому закидають вбивство італійського фотографа і його російського перекладача, як повідомляється у сюжеті ТСН.

Сьогодні судді мають обрати для українця запобіжний захід.

Італійські ЗМІ продовжують писати про Віталія Марківа у негативному ключі. До підсудного не допускають нікого із українців, навіть його захисників.

Читайте такожІталійський журналіст Рокеллі заїхав на Донбас без дозволу - Єнін

Журналісти розповідають, що розмови його матері прослуховувались. Так вона розповідала, що під час Євромайдану він носив із собою гранату, щоб у разі арешту підірвати себе. Вітчим Марківа у розмові із другом казав про загрози, на які наражався його пасинок під час участі у АТО. Саме тому італійські журналісти зробили висновок про його небезпечність для суспільства.

Із ними категорично незгодні люди, які наразі протестують під посольством Італії в Україні.

Як повідомляв УНІАН, в Італії був заарештований український боєць Віталій Марків за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера в травні 2014 р. поблизу Слов'янськ.