На Одеському кінофестивалі-2017 будуть представлені серіали з п'яти країн світу (список)

Одеський міжнародний фестиваль-2017 відбудеться на березі Чорного моря з 14 по 22 липня.

Про це пише ivona.

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Видання пропонує дізнатися про кращі багатосерійні кінострічки, які будуть представлені в рамках секції Серіали.

Куратором секції Серіали цього року став фестиваль серіалів Series Mania.

На рахунку українського режисера Олега Масленнікова 92 роботи у 86 проектах, серед них детектив "Специ". Серіал розповідає про життя експертів-криміналістів, які кожен день розслідують злочини. Андрій Макаров — керівник команди, завжди працює в парі зі слідчим Богданою Ковальською. Вони симпатизують один одному, але обидва не готові почати нові стосунки. Паралельно Макаров займається розслідуванням особистої справи, яка стосується вбивства його рідної сестри.

"Трансфер" — робота французьких режисерів Клода Скассі і Патріка Бенедека. Головним героєм серіалу є звичайний чоловік Флоріан Бассо, який, плаваючи на човні з сім'єю, випадково тоне. Флоріан кілька років пролежав у комі перед тим, як прокинутися в тілі іншої людини. Тепер йому доведеться приховувати свою особу і жити чужим життям, щоб мати можливість відшукати рідних.

Ізраїльський режисер Рон Нініо і сценарист Шломо Машиах створили серіал "Ваша честь". Це повчальна розповідь чесного й поважного судді. Життя Міхи Алокби змінюється, коли він вирішує змінити своїм принципам, щоб захистити сина. Історія про найбільш стійких людей, які ламаються, зіткнувшись зі смертю і відчаєм.

У 2017 році бельгійські режисери Філіп Ленаертс і Марк Брисснік завершили зйомки серіалу "В шоколаді". Сюжет розгортається на шоколадній фабриці, де працюють розумово відсталі люди. Один із працівників на ім'я Джаспер закохується у свою колегу Тіну. Дівчину несподівано депортують на батьківщину — тоді хлопець зі своїми друзями відправляються на пошуки Тіни.

Серіал з Данії від режисера Каспера Барфолда "Захоплення заручників" змусить вас пережити різні емоції. Дії сюжету розгортаються осіннім ранком у метрополітені. Життя 15-ти пасажирів змінюється назавжди, коли невідомі злочинці беруть їх в заручники. У серіалі розгортаються події, які змінюють свідомість не тільки заручників, але і жителів Данії в цілому.