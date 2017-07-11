На Полтавщині чоловік намагався підпалити поліцейських та їхнє авто (відео)

На трасі Київ-Харків в Полтавській області чоловік намагався підпалити співробітників поліції та їхній автомобіль.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху і коли запропонували підписати протокол, він почав лаятися і кидатися на поліцейських. Згодом, він дістав із багажника свого авто каністру та почав обливати патрульну машину та правоохоронців бензином.

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Потім із запальничкою в руках намагався наблизитися до копів та підпалити. Однак йому завадив інший екіпаж поліції, який приїхав на допомогу колегам.

За погрози вбивством чоловікові загрожує 2 роки за гратами.