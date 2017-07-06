СБУ оголосила підозру у держзраді члену "самооборони Криму"

Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді жителю Херсонщини, який у 2014 році брав активну участь у діяльності так званої "самооборони Криму" та причетний до незаконної окупації півострова Росією.

Як повідомляється на сайті СБУ, за свої злочини на тимчасово окупованому півострові чоловік отримав медаль "За возвращение Крыма" та нагородне посвідчення міністерства оборони РФ.

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"Оперативники спецслужби затримали зловмисника у березні цього року, коли той повернувся з АР Крим. Підозрюваний свою вину визнав повністю та надав детальні покази", - йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що матеріали провадження готуються до скерування до суду.

Раніше у Донецькій області СБУ затримала інформатора бойовиків.