На Луганщині 70 шахтарів бастують під землею через невиплату зарплат

У Луганській області на шахті ім. Капустіна ДП "Лисичанськвугілля" 70 шахтарів оголосили страйк через невиплату заробітної плати.

Про це 16 липня повідомив очільник Федерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

"Шахтарі другу добу не виїжджають з шахти: вчора перша зміна шахтарів відмовилася виїжджати з шахти, а інші зміни спускатися. Мета - виплата заборгованості по зарплаті починаючи з 2015 року. Уся перша зміна - забійники, прохідники під землею, станом на тепер всього 70 гірників", - повідомив Волинець.

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Він додав, що на шахті працюють лише водовідлив та вентіляція, а федерація робить все, щоб допомогти гірникам.

Згодом Волинець уточнив, що під землею на шахті ім.Капустіна залишилися 54 гірника: "Вони налаштовані дуже рішуче, вимагають серед іншого і доступу до телеканалів".

За даними Волинця, місячний фонд по зарплаті на цій шахті становить 32 млн. грн, а заборгованість становить майже тримісячний фонд (відповідно 96 млн. грн).

"Заборгованість існує і на інших держшахтах. І якщо до Дня шахтаря заборгованість не погасять, такі страйки не минучі по Україні", - додав Волинець.