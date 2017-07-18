Одеський маршрутник хотів вигнати з автобуса дівчину за "телячу мову"

В Одесі дівчину, яка розмовляла українською мовою, намагався вигнати з автобуса маршрутник, передає 048.ua. За словами постраждалої, вона поскаржилася в міський департамент транспорту і має намір добиватися звільнення неадекватного водія.

Читайте такожВ Одесі встановлено рекорд України з найдовшого "паровозика" з людейЗа словами дівчини, вона їхала вмаршрутному таксі 117 і розмовляла по мобільному телефону, на що водій зробив їй зауваження про те, що вона голосно розмовляє. Проте дівчина стверджує, що водій не міг чути її розмови. За її словами, інші пасажири також це підтвердили. Після чого водій почав обзивати дівчину нецензурними словами, і застосував фізичну силу. "Хотів мене викинути з маршрутки. Добре, що втрутилися пасажири, які почали заспокоювати водія", - сказала потерпіла.

"В свою адресу я чула багато образливих слів, також було сказано про те, що я говорю "телячою мовою" - то українською", - сказала вона.

"На мою думку, йому не варто працювати з людьми, якщо він має особисту неприязнь до цієї мови, і до людей, які нею розмовляють. Прошу застосувати до цього водія високу міру покарання, а саме звільнення", - написала у своїй скарзі дівчина.