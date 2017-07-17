В Одесі біля "Привозу" маршрутка на смерть збила пішохода (фото)

В Одесі сьогодні біля ринку «Привоз» жінка-пішохід загинула під колесами маршрутки №220. Про це повідомляє "Думська".

Як повідомляє патрульна поліція Одеси, жінка переходила дорогу на перехресті вулиць Єкатерининська та Новощепний ряд, автобус повертав з Єкатерининської наліво, на Новощепний ряд, і збив її. Від отриманих травм 80-річна потерпіла померла на місці.

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У зв'язку з подією призупинено рух трьох трамвайних маршрутів, рух автотранспорту ускладнений.

У департаменті транспорту мерії уточнили: «За словами очевидців, жінка спіткнулася об рейки і впала під колеса маршрутки. Швидкість автомобіля складала близько 5 км/год».

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