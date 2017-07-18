У мережі з'явилися перші кадри українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" (відео)
Проект "Мавка. Лісова пісня" рік тому виграв конкурс Держкіно і отримав фінансову підтримку від держави. Прем'єра анімаційної картини запланована на кінець 2019 року.
Творці українського 3D-мультфільму "Мавка. Лісова пісня" презентували перший тизер. Прем'єра двохвилинного ролика відбулася в рамках щорічного кіноринку Одеського міжнародного кінофестивалю.
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В основі сюжету – особиста драма-феєрія Лесі Українки. Над сценарієм мультфільму працювали фольклористи з Київського національного університету імені Тараса Шевченка та етнографи Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара". Вони допомагають знімальній групі візуально точно передати давні українські обряди, міфи і легенди.
Саундтрек до мультфільму створив відомий український фолк-гурт "ДахаБраха".
Проект "Мавка. Лісова пісня" рік тому виграв конкурс Держкіно і отримав фінансову підтримку від держави. Прем'єра анімаційної картини запланована на кінець 2019 року.