У мережі з'явилися перші кадри українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" (відео)

Творці українського 3D-мультфільму "Мавка. Лісова пісня" презентували перший тизер. Прем'єра двохвилинного ролика відбулася в рамках щорічного кіноринку Одеського міжнародного кінофестивалю.

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В основі сюжету – особиста драма-феєрія Лесі Українки. Над сценарієм мультфільму працювали фольклористи з Київського національного університету імені Тараса Шевченка та етнографи Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара". Вони допомагають знімальній групі візуально точно передати давні українські обряди, міфи і легенди.

Саундтрек до мультфільму створив відомий український фолк-гурт "ДахаБраха".

Проект "Мавка. Лісова пісня" рік тому виграв конкурс Держкіно і отримав фінансову підтримку від держави. Прем'єра анімаційної картини запланована на кінець 2019 року.