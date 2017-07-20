Російська актриса Лія Ахеджакова стала спеціальним гостем ОМКФ

Російська актриса Лія Ахеджакова стала спеціальним гостем 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ). Як повідомили УНІАН у прес-службі ОМКФ, сьогодні, 20 липня, актриса разом із режисером Сергієм Лозницею представить фільм «Лагідна».

Читайте такожМінкульт ініціює створення "Білого списку" іноземних діячів культури, які підтримали УкраїнуВідзначається, що світова прем'єра картини відбулася на сімдесятому Каннському кінофестивалі. Ахеджакова в цьому фільмі зіграла роль правозахисниці. Це перша за останні 5 років поява Ахеджакової на великому екрані.

«Картина брала участь в основному конкурсі Канн, а вже 20 липня на Одеському кінофестивалі відбудеться українська прем'єра «Лагідна». Актриса представить фільм особисто», - підкреслили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Ахеджакова - артистка театру та кіно, народилася 9 липня 1938 року в Дніпрі (Україна). За свою акторську кар'єру, яка почалася в 1960 році, зіграла в театрі та кіно понад 100 ролей.

Одна з найбільших театральних робіт актриси - вистава «Квартира Коломбіни» в постановці Романа Віктюка.