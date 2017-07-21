Луценко розповів про зменшення кількості кримінальних правопорушень у першому півріччі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що кількість облікованих кримінальних правопорушень в Україні у першому півріччі зменшилася на 14%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час оперативної наради у прокуратурі Дніпропетровської області.

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"Статистичні показники за півроку демонструють позитивні результати протидії злочинності і забезпечення правопорядку в державі у ваших областях. Кількість облікованих кримінальних правопорушень зменшилася на 14% і становить понад 317 тисяч", - сказав Луценко.

Він додав, що це не надто відчутне зменшення, але це означає "достатньо кропітку роботу".

"В країні знизився рівень кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення, 75 проти 86. Однак суттєво перевищує загальнодержавний показник у Запорізькій області - 121 - зростання", - наголосив генпрокурор і додав, що це означає недопрацювання.